Resident Evil 9: per un insider è già in sviluppo

Su Twitter, un noto insider e abituale leaker di Resident Evil, AestheticGamer a.k.a. Dusk Golem, ha dichiarato che Resident Evil 9 è già in sviluppo. Dice che il gioco è ancora abbastanza lontano dal lancio e che potrebbe uscire non prima del 2024, ma che comunque è in fase di sviluppo. Sarebbe in lavorazione dalla fine del 2018 (in un momento in cui erano erano in svilupppo anche molti altri giochi della saga).

È possibile che, se fosse in effetti già in lavorazione, al momento, Resident Evil 9 (o in qualsiasi altro modo Capcom lo chiamerà) sarebbe in una fase di pre-produzione iniziale (e sarebbe stato in una fase ancora precedente nel 2018, se già lo sviluppo fosse partito in quel periodo). Sembra che Capcom voglia mantenere una cadenza annuale di titoli di Resident Evil (o almeno il più vicino possibile all’anno), quindi è plausibile che diversi giochi principali in arrivo della serie siano contemporaneamente in fase di sviluppo.

In un modo o nell’altro, ci sarà parecchio “Resident Evil” in arrivo a breve. Resident Evil Village uscirà a maggio, Resident Evil Outrage uscirà presumibilmente entro un anno da Village, anche il remake di Resident Evil 4 è in lavorazione, mentre sono previsti anche molti altri giochi della serie, secondo la recente massiccia fuga di notizie.

Naturalmente, per ora questa notizia deve essere presa con le pinze. Vi faremo sapere se verrà detto altro in merito. Qui sotto potete vedere i tweet di Dusk Golem.

Wait until you find out that there was a period of time that RE:2, RE:3, RE8, Outrage, RE:4 & RE9 were all in development at the exact same time (late 2018). https://t.co/UMzFRSK7mt — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 3, 2021