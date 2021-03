Song in the Smoke: annunciato un nuovo titolo PSVR, Oculus Rift e Quest

Solo recentemente, il mondo videoludico è venuto a conoscenza dei piani di Sony nei confronti della realtà virtuale e del nuovo visore attualmente in via di sviluppo. Quale periodo migliore per annunciare altri titoli, se non questo? Song in the Smoke è la nuova avventura survival proposta dal colosso nipponico.

Il titolo targato 17-BIT, annunciato solo poche ore fa tramite il PlayStation Blog ufficiale, si preannuncia essere un survival dalle molteplici sfaccettature, pur basandosi sul “semplice” concetto, complesso nei fatti, della sopravvivenza in un territorio selvaggio.

Il titolo include, oltre alle solite meccaniche di crafting legato al genere, pare avere anche un ciclo dinamico giorno/notte, così come la ricerca di cibo e materiali vari per sopravvivere a tutto ciò che potremo trovare in Song in the Smoke.

Il mondo di Song in the Smoke è bellissimo, ma letale. Fortunatamente, offre anche al giocatore una varietà di opzioni per sopravvivere un giorno in più. Le scorro rapidamente mentre il mostro tra i cespugli si avvicina. Potrei creare un’arma più forte. Ho a disposizione un ramo di un albero che potrei intagliare con il mio coltello per creare un arco perfetto e applicarvi come corda il tendine che ho fatto essiccare ieri. Oppure dovrei rompere il ramo, spezzandolo in due con le mani, e alimentare il fuoco, sperando che duri tutta la notte e tenga a bada ciò che mi perseguita? Potrei diventare il predatore della creatura anziché la preda. Posso nascondermi dalla bestia per poi darle la caccia seguendo il suo odore e le sue impronte. Avrei il tempo di nascondermi nell’erba alta, acuire i miei sensi, prendere la mira con il mio arco e scagliargli una freccia nel cuore. O magari dovrei esplorare, cercare di trovare un nuovo posto dove accamparmi prima che il sole tramonti? Ieri ho visto uno strano bagliore verde in cima a una scogliera, ma stava calando la notte e avevo bisogno di tornare a scaldarmi vicino al fuoco. Visto che c’è ancora un po’ di luce, potrei scalare quella parete rocciosa e scoprirne i misteri, prendere una torcia per illuminare la strada e spaventare le bestie notturne.

Per ulteriori informazioni sul titolo, potete visitare direttamente la pagina italiana del blog. Al momento comunque, vi basti sapere che la produzione targata 17-BIT e Sony è prevista nel cosro del 2021 per PlayStation VR. Cosa ne pensate? Fateci sapere!