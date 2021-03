I Expect You To Die 2 The Spy and the Liar annunciato per PlayStation VR

Schell Games ha appena annunciato la sua nuova creazione a tema realtà virtuale, in arrivo anche per PlayStation VR, I Expect You To Die 2 The Spy and the Liar. L’arrivo per la piattaforma Sony arriva direttamente dal blog ufficiale (potete trovare qui la pagina dell’annuncio in italiano).

Quattro anni dopo il lancio dell’originale per PSVR e Steam (con una media di recensioni “Estremamente Positivo”), Schell Games ha finalmente accontentato la richiesta dei numerosi fan, come testimoniano le parole del Project Editor Charlie Amis.

Non ci abbiamo pensato due volte. I nostri agenti PS VR sono parte integrante della nostra community. Non vediamo l’ora che i giocatori, vecchi e nuovi, sperimentino i colpi di scena, le svolte, i pericoli e i rompicapi che IEYTD2 ha da offrire.



Vi lasciamo alla descrizione di I Expect You To Die 2 The Spy and the Liar, mentre vi informiamo che al momento non è ufficializzata alcuna data. Da tener conto però che, arrivando anche su PC, Steam attesta l’arrivo nel corso dell’anno. Ovviamente GamesVillage vi terrà al corrente, continuate a seguirci!