Zenith The Last City: annunciato un MMO VR per PC e PSVR!

Qual è il giusto mix tra anime, MMO e realtà virtuale? Ci pensa Ramen VR a darvi la risposta con Zenith The Last City, il titolo che racchiude tutti i comparti sopra citati in un unico, avvincente titolo.

La produzione è stata annunciata solo pochi istanti fa tramite il blog ufficiale PlayStation (assieme a tanti altri titoli), in arrivo per PSVR e PC tramite Steam. Le voci dei tantissimi giocatori sono state finalmente ascoltate, le quali chiedevano proprio un mix del genere, con un mondo stilizzato e ricco di dettagli.

La produzione porterà i giocatori nell’universo del titolo, ambientato anni dopo un catastrofico evento chiamato “La frattura“. Il combattimento vedrà umani e divinità e faranno di tutto per evitare che una nuova catastrofe si ripeta.

Il tutto sarà possibile con il potere dell’Essenza, la linfa vitale di tutti gli esseri viventi. Vi lasciamo alla descrizione di Zenith The Last City, mentre qui trovate tutte le restanti informazioni in italiano. Vi informiamo, infine, che la produzione targata Ramen VR è attesa per l’anno in corso, almeno stando a quello che dice sulla pagina Steam.