After the Fall annunciato per PSVR con un nuovo trailer

In queste ore, tramite il blog ufficiale di PlayStation, tanti nuovi titoli sono stati annunciati per la realtà virtuale targata Sony, PSVR. Il sesto e ultimo titolo è After the Fall, già presente nel catalogo Steam, dai creatori di Arizona Sunshine, titolo VR di successo.

L’annuncio arriva da TamTu, Community Manager di Vertigo Games, il quale spiega che, dopo averlo mostrato per la prima volta, adesso è tornata per mostrare il nuovo trailer appositamente creato per l’occasione.

Il titolo si concentra principalmente sulla cooperativa action in un mondo post-apocalittico in preda ad una dura lotta per la sopravvivenza. Inoltre, fa sapere il Community Manager, l’opera supporterà il multigiocatore piattaforma quando arriverà nel corso dell’anno.

Vi lasciamo al trailer cinematico che trovate in calce, preceduto dalla decsrizione del titolo. Inoltre, qualora voleste più informazioni, potete andare direttamente alla pagina ufficiale del blog di PlayStation. Sappiate che altre informazioni arriveranno da parte degli sviluppatori, rimanete con noi per saperne di più!

Il nostro team ha lavorato diligentemente per offrirti il più emozionante FPS d’azione co-op in realtà virtuale, che metterà a confronto te e i tuoi amici con un mondo VR post-apocalittico in una furiosa lotta per la sopravvivenza. Oggi siamo lieti di annunciare che After the Fall arriverà per PS VR e supporterà la modalità multigiocatore multipiattaforma.

Per festeggiare, abbiamo lanciato un nuovissimo trailer cinematografico, che vede i quattro eroi di After the Fall abbandonare la parziale sicurezza dei nascondigli sotterranei per avventurarsi nell’insidioso territorio soprastante, ricoperto di ghiaccio e invaso dagli Snowbreed.