Resident Evil Village supporterà il ray-tracing

Annunciato in arrivo per il prossimo 7 maggio, Resident Evil Village ha scatenato le attese e le fantasie di tutti i fan. L’ottavo capitolo della famosa serie survival horror targata Capcom, il cui protagonista sarà di nuovo Ethan Winters, avrà delle ambientazioni spettacolari e curate nei minimi dettagli. Ambientazioni che potremo goderci ancora di più grazie al ray-tracing.

AMD Radeon RX ha infatti annunciato attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, di star lavorando con Capcom per permettere a Resident Evil Village di supportare la funzione di ray-tracing anche su PC. E non solo. Insieme a questa tecnologia, il gioco supporterà anche il FidelityFX di AMD.

Con un breve video dedicato, AMD ha voluto dimostrare la profonda differenza tra un ambiente realizzato senza la tecnologia di ray-tracing, e uno che invece la utilizza. Inoltre FidelityFX inoltre aggiunge una grande quantità di variabilit diverse e bisognerà capire quali di queste potrà essere utilizzata in Resident Evil Village.

Resident Evil Village sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 (su cui è già giocabile una demo esclusiva), Xbox One, Xbox Series X e S e PC. Una nuova demo arriverà in primavera per i giocatori con piattaforme diverse da PS5.

Inoltre, questo ottavo capitolo non è l’unico progetto di Capcom connesso all’amato franchise. Sembra infatti che l’azienda sia già al lavoro su Resident Evil 9, oltre che su Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Outrage.

We've partnered with Capcom to utilize raytracing and AMD FidelityFX to enhance the atmosphere and next-generation visuals in Resident Evil Village. We can't wait to play #REVillage on May 7th. pic.twitter.com/VgSZiPlJvz

— Radeon RX (@Radeon) March 3, 2021