Pinocchio: due nuovi ingressi nel cast

Pinocchio continua ad aggiungere attori nel cast dell’adattamento cinematografico ad opera della Walt Disney Pictures. The Wrap oggi svela due nuovi ingressi per due personaggi importanti per la storia ispirata al classico di Carlo Collodi e rivisitato da Walt Disney Pictures nell’altrettanto classico d’animazione.

Joseph Gordon-Levitt è, infatti, è entrato nel cast del film nei panni del Grillo Parlante, ‘compagno’ di viaggio del personaggio – che sarà interpretato da Benjamin Evan Ainsworth – e sua ‘voce interiore’; Cynthia Erivo, invece, è salita a bordo del progetto nel ruolo della Fata Azzurra (la Fata Turchina del romanzo originale) che, per desiderio di Geppetto, tramuterà il burattino in un bambino in carne ed ossa. Tom Hanks sarà Geppetto mentre Luke Evans interpreterà il Conduttore del Carro.

Tra le altre aggiunte Keegan-Michael Key nei panni della Volpe mentre Lorraine Bracco darà il volto a Sofia, un nuovo personaggio. Robert Zemeckis sarà il regista del nuovo adattamento cinematografico di Pinocchio.