Dungeons & Dragons: Hugh Grant sarà il villain

Dungeons & Dragons continua ad arricchire il cast del suo adattamento cinematografico live-action. Come svela Deadline, sono ben due nuove le aggiunte di questo nuovo film: il primo, in particolare, è Hugh Grant che interpreterà il villain della pellicola. La seconda nuova aggiunta è Sophia Lillis, che si è fatta notare al grande pubblico per i due film su It.

Jonathan Goldstein e John Francis Daley, co-sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming e registi dell’acclamato Game Night, dirigeranno l’adattamento cinematografico del noto gioco di ruolo fantasy. Il duo ha anche scritto la sceneggiatura del film, basata su di una stesura precedente firmata da Michael Gilio.

Al momento non è chiaro se Dungeons & Drgons sarà un vero e proprio film fantasy ambientato nel mondo del gioco oppure racconterà di personaggi che stanno giocando al gioco da tavolo. Jeremy Latcham produrrà il film insieme a Brian Goldner della Hasbro. La pellicola è stata resa possibile grazie ad un accordo tra la casa di produzione eOne e Hasbro. Nel cast del film troveremo anche Chris Pine, Justice Smith, Rege-Jean Page e Michelle Rodriguez.