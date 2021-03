The Last of Us Part II: ecco perché nel gioco viene usata una mazza da golf

La notizia che stiamo per scrivere continua degli spoiler legati alla trama di The Last of Us Part II e dunque, se non volete rovinarvi l’esperienza del gioco (ci riferiamo a chi ancora non ha giocato il titolo di Naughty Dog), vi invitiamo a non leggere il secondo paragrafo della news. Neil Druckmann infatti ha spiegato il perché nel gioco è stata utilizzata una mazza da golf.

In un’intervista concessa al Washington Post, il game director di The Last of Us Part II ha affermato che Abby avrebbe dovuto uccidere Joel con un coltello, pugnalandolo alle spalle a tradimento, e non con una mazza da golf. La mazza è stata decisa in un secondo momento, perché rievocava un brutto ricordo in Druckmann:

“Il mio amico amava [il golf]. Mi ha invitato ad andare in un campo pratica. Mi stava mostrando le corde. Mi sono messo dietro di lui e sono stato colpito da uno swing. Sangue ovunque.”



Ecco come si è deciso di sostituire la morte di Joel tramite pugnalata con la morte crudele e sanguinosa che tutti noi (purtroppo) conosciamo. Intanto, il gioco ha ricevuto numerose nomination ai BAFTA Game Awards 2021.