My Hero Academia: arrivano novità sul terzo film

Il 2021 sarà un anno impegnativo per Kohei Horikoshi e per i protagonisti della sua opera, My Hero Academia. Con la quinta stagione dell’anime attesa all’esordio tra meno di un mese, i fan non vedono l’ora di scoprire quale sarà il futuro di Izuku e dei suoi compagni di classe della 1-A del liceo Yuei.

Ma oltre alla nuova stagione della serie, c’è anche un altro progetto animato che riguarda il lavoro di Horikoshi, e si tratta della terza pellicola tratta da My Hero Academia, che farà il suo debutto in Giappone quest’estate. Dalla data del suo annuncio c’ès tato un sostanziale silenzio su questo film, ma sembra che infine qualcosa stia cominciando a muoversi.

A quanto pare infatti. nuove informazioni sulla pellicola verranno condivise con il prossimo evento speciale, dedicato al quinto anniversario di My Hero Academia. Per il momento però non sono emersi ulteriori dettagli, se non quelli relativi ai “Three Musketeers” (evidentemente un riferimento a Deku, Bakugo e Todoroki, che compaiono anche nell’immagine ufficiale del film), ai nuovi costumi dei protagonisti assoluti, e al fatto che la trama della pellicola sarà “una storia originale che potrete vedere soltanto in questo film”. Sembra dunque che, come avvenuto per i primi due lungometraggi Two Heroes e Heroes Rising, non si cercherà di adattare il materiale del manga, ma si procederà a comporre una trama originale che rimarrà però non del tutto canonica (nonostante la partecipazione diretta di Horikoshi alla produzione dell’opera).

Non vediamo dunque l'ora che arrivi l'estate, per scoprire cosa abbia il nuovo film di My Hero Academia in serbo per noi.