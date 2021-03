Dragonball Super: arriva l’evento “Battle of the Battles”

Nonostante l’anime di Dragonball Super sia fermo da tempo dopo la conclusione dell’arco narrativo del Torneo del Potere, i fan continuano ad amare il lavoro di Toyotaro, e Toei Animation, in collaborazione con la piattaforma streaming dedicata Funimation, ha deciso di celebrare la serie con un evento speciale.

Sta infatti per arrivare Battle of the Battles, un evento con i migliori scontri della serie sequel del capolavoro di Akira Toriyama, scelti per l’occasione dai fan attraverso un sondaggio proposto proprio da Toei. Una scelta che è stata sicuramente difficile, dal momento che Dragonball Super, come tutte le altre serie del franchise di Akira Toriyama, è davvero pieno di grandiosi e adrenalinici combattimenti.

A partire da quello tra Goku nella sua forma di Super Saiyan God contro il Dio della Distruzione Beerus, per arrivare all’ormai mitico duello tra il protagonista nel suo stato di Ultra Istinto e Jiren, Dragonball Super ci ha proposto tantissimi scontri contro rivali sempre più potenti: da un Freezer rinato fino a Zamasu, il Kaioshin folle, passando per Black Goku e l’assassino dell’Universo 6, Hit, l’opera di Toyotaro ha continuato il cammino intrapreso dal maestro Toriyama, esplorando nuove trasformazioni, nuovi poteri divini e nuove sfide per i combattenti.

Mentre i fan continuano ad attendere il ritorno di una serie animata, il manga prosegue nella sua serializzazione, e si è recentemente avventurato nel nuovo arco narrativo di Granolla il Sopravvissuto, che si preannuncia davvero straordinario e che ci ha già riservato enormi rivelazioni.

Nell’attesa di scoprire novità sul futuro dei guerrieri Z però, perché non tornare a godersi il loro passato? L’evento live-streaming verrà trasmesso da Funimation e da Toei Animation il prossimo 27 marzo. Per maggiori informazioni continuate a seguirci su Gamesvillage.it!