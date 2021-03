Evangelion: i primi 10 minuti del film arriveranno a breve in streaming

Dopo aver annunciato, finalmente, la nuova data d’esordio dell’ultima, travagliata pellicola, Neon Genesis Evangelion si trova a un punto di svolta. Con l’uscita del film il prossimo 8 marzo infatti si concluderà la tetralogia fortemente voluta da Hideaki Anno per poter riscrivere la sua iconica serie mecha.

Ma per celebrare l’arrivo nei cinema (dopo due rinvii causa Covid-19), Khara ha deciso che i primi 10 minuti di Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time verranno condivisi in streaming con i fan della serie in giro per il mondo attraverso il canale YouTube dello studio d’animazione e su Amazon Prime Video il 7 marzo. In questo modo sarà possibile avere un assaggio di quella che è stata preannunciata come la pellicola più lunga e più complessa dell’intera tetralogia.

Dopo il suo approdo sulla piattaforma di streaming Netflix, Neon Genesis Evangelion è riuscito a guadagnarsi una nuova fetta di appassionati, che hanno potuto conoscere l’opera di Hideaki Anno in tutte le sue sfaccettature, compreso il suo controverso finale. Nonostante si fosse cercato di rendere giustizia alla serie con un primo film conclusivo, End of Evangelion, Anno ha volto ristrutturare completamente la sua narrazione della storia di Shinji Ikari e delle unità EVA, realizzando delle pellicole di grande impatto a cui quest’ultimo film cerca di dare una degna e definitia conclusione.

Ma non tutto è finito per i fan dell’opera: è infatti previsto l’arrivo della serie completa nella sua prima edizione Blu-ray di sempre. Una versione fisica imperdibile, per veri fan e collezionisti, da non farsi scappare! E altrimenti… beh potreste sempre prendere il Tamagotchi di un’unità EVA.

Siete pronti a scoprire la fine di questa straordinaria avventura? Siete pronti a entrare per l'ultima volta nel quartier generale della NERV? Siete pronti ad accompagnare Shinji e Asuka di nuovo?