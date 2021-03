Anime Expo 2021: cancellata la convention fisica

L’annuncio era sicuramente nell’aria, dato il grande numero di eventi che l’anno scorso, ma anche in questo 2021, hanno subito un identico destino, eppure l’ufficialità della cancellazione della convention “fisica” di Anime Expo è una triste notizia per tutti gli appassionati e la community internazionale degli anime. E lo è ancor di più alla luce del fatto che si sarebbe trattato di un’edizione assolutamente speciale, grazie alle celebrazioni per il 30esimo anniversario dell’evento.

L’evento fisico, che si sarebbe dovuto tenere tra il 2 e il 5 luglio 2021, è stato dunque annullato, ma Ray Chiang, rappresentante della Society for the Promotion of Japanese Animation (SPJA) ha specificato che gli organizzatori terranno ugualmente la convention, in formato digitale, durante il weekend del 4 luglio (tra l’altro data di festa nazionale negli Stati Uniti, dove si svolge in genere la convention).

La notizia, come accennavamo, era nell’aria, perché molte altre convention che si sarebbero dovute tenere più o meno nello stesso periodo stanno subendo identico destino.

Si tratta del secondo anno consecutivo in cui la versione fisica di Anime Expo viene cancellata: gli organizzatori erano infatti stati costretti a una simile decisione anche in occasione dell’edizione 2020 della convention dedicata all’animazione giapponese. Anche lo scorso anno era stato organizzato un evento digitale, Anime Expo Lite, in grado di riunire oltre 500.000 spettatori da oltre 70 nazioni. Gli organizzatori sperano che un simile successo possa essere ripetuto anche quest’anno.