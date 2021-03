PS4: la beta del nuovo aggiornamento rimuove la modalità Community

La beta dell’aggiornamento 8.50 per PS4 di Sony introduce alcuni miglioramenti come l’opzione per attivare e disattivare le notifiche per ogni gruppo in cui si trova un utente e rimuovere le Community PlayStation. Al momento la beta del nuovo aggiornamento è disponibile solo su invito e per i tester. Di seguito una panoramica del nuovo update:

Caratteristiche principali della versione beta

Nei messaggi, ora puoi attivare / disattivare le notifiche per ciascuno dei gruppi in cui ti trovi: nella schermata del gruppo, apri il menu delle opzioni e seleziona Disattiva notifiche.

Altre funzionalità di aggiornamento

Nella schermata della sessione di gioco, puoi ora utilizzare il pulsante Richiedi di partecipare per chiedere al leader della sessione di unirsi al loro gioco. Il leader della sessione può quindi inviarti un invito a partecipare alla sessione di gioco. Quando giochi a un titolo non condiviso, gli altri giocatori non ti vedranno. Inoltre, da questa versione le community non sono più disponibili.

Controllo genitori semplificato e più flessibile

Sotto Parental Control, stiamo combinando Comunicazione con altri giocatori e Visualizzazione di contenuti creati da altri giocatori in un’unica impostazione, denominata Comunicazione e contenuti generati dagli utenti, per coprire entrambe le aree di comunicazione e condivisione dei contenuti generati dagli utenti. Ciò offre un’impostazione più semplice che è più facile per i genitori capire e applicare ai propri figli.

Inoltre, i bambini possono inviare una richiesta ai genitori per utilizzare le funzionalità di comunicazione in giochi specifici. Quando un bambino invia questa richiesta, il genitore riceverà una notifica e-mail e potrà scegliere di fare un’eccezione per quel gioco e consentire al bambino di utilizzare le sue comunicazioni e le funzionalità UGC. Ciò fornirà maggiore flessibilità sia ai genitori che ai bambini.

Verifica in due passaggi migliorata

La funzionalità di verifica in due passaggi (2SV) su PS4 verrà migliorata per supportare le app di autenticazione di terze parti come opzione durante il flusso di attivazione e l’accesso in 2SV su PS4, dispositivi mobile e web.