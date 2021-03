Dungeons and Dragons: gioco open world in sviluppo

Sembra che un nuovo gioco open-world ambientato nell’universo di Dungeons and Dragons sia in fase di sviluppo. Lo sviluppatore Hidden Path Entertainment ha twittato un elenco di lavoro in cui richiede posizioni per un nuovo gioco di Dungeons and Dragons. Sebbene sia iniziato quasi 50 anni fa, Dungeons and Dragons è rimasto in circolazione: grazie alla natura casual della 5a edizione e alla popolarità di serie in streaming come Critical Role, il gioco è recentemente uno dei giochi più popolari. Diversi studi di videogiochi stanno iniziando a lanciarsi, con titoli come Baldur’s Gate 3 di Larian Studios: in quanto gioco di ruolo fantasy, il gioco da tavolo è perfetto per il formato open world di molti giochi odierni.

Hidden Path Entertainment sta assumendo più posizioni per il titolo, secondo il suo post: per essere precisi, sarà un’esperienza open world AAA nella prospettiva in terza persona. I fan del franchising e in cerca di lavoro possono candidarsi per uno dei quattro lavori disponibili. Attualmente, per il progetto sono necessari un graphics programmer, un lead graphics programmer, un senior technical artist, e un writer. Dal momento che il gioco si svolge all’interno del franchise, è difficile dire su quali piani di Dungeons and Dragons si concentrerà. Le descrizioni del lavoro includono alcuni dettagli in più sul titolo: ad esempio, esaminando le responsabilità del graphics programmer, è chiaro che il titolo utilizzerà Unreal Engine 4. Il writer, nel frattempo, deve avere esperienza nel lavorare con narrazioni ramificate: Quindi è possibile che il titolo includa più opzioni di dialogo o finali diversi.

Hidden Path Entertainment non ha un enorme catalogo di giochi, ma la squadra ha fatto lavoro con Valve per la esaminato positivamente Counter Strike: Global Offensive. Con una storia di giochi piuttosto piccoli, affermare che questo titolo sarà di livello AAA potrebbe creare aspettative fuorvianti: i giochi open world sono abbondanti nel settore oggi e tendono a fare affidamento su alcuni tropi obsoleti. Con Baldur’s Gate 3 che ha vendite folli e offre multiplayer, questo gioco di Hidden Path potrebbe avere problemi a distinguersi. Tuttavia, i fan dovranno solo aspettare e vedere di più prima di prendere una decisione sul nuovo titolo di Dungeons and Dragons.