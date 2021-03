Pokemon Legends Arceus: disponibile il pre-ordine dell’edizione fisica

Pokemon Legends: Arceus uscirà in esclusiva per Nintendo Switch all’inizio del 2022: è una versione open world del franchise ambientato molto tempo fa nella regione di Sinnoh. Recentemente sul sito Best Buy, è disponibile il pre-ordine del gioco, ma esclusivamente per il Canada, gli Stati Uniti e il Messico: il costo del gioco è di 59,99$. Sviluppato da Game Freak, Pokemon Legends: Arceus riporta i giocatori indietro nel tempo in una Sinnoh antica ambientata in un’epoca in cui la regione era inesplorata e per niente somigliante a quella presente nei giochi di Pokemon Diamante e Pokemon Perla.

Il tuo compito è esplorare un vasto open world, mentre cerchi Pokemon selvaggi per completare il primo Pokedex dell’area: mentre esplori, puoi provare ad avvicinarti di soppiatto ai Pokemon e lanciare una Poke Ball per cercare di catturarli e se hai bisogno di indebolirli prima che possano essere catturati, puoi lanciare una Poke Ball contenente uno dei tuoi Pokemon contro di loro e inizierà una battaglia a turni standard. Poiché questo gioco si svolge nel passato, le Poke Ball che usi sono di legno e il vapore fuoriesce quando riesci a intrappolare con successo una creatura.

I Pokemon iniziali, ricevuti dal giocatore in Pokemon Legends: Arceus, provengono da tre generazioni diverse e sono Rowlet, Cyndaquil e Oshawott. Questi Pokemon li ricevi da un professore che li ha catturati durante i suoi viaggi per le varie regioni: durante la tua avventura, scoprirai la verità dietro un Pokemon leggendario chiamato Arceus, che presumibilmente ha plasmato tutto ciò che c’è in questo mondo. Pokemon Legends: Arceus non è l’unico nuovo titolo Pokemon in arrivo su Switch: infatti, Durante la stessa presentazione, la società ha annunciato Pokemon Diamante Brillante e Pokemon Perla Splendente, i remake degli originali del 2006 per Nintendo DS.