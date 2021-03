Wasteland 3 aggiungerà la morte permanente

Wasteland 3 continua ad essere aggiornato, con il gioco di ruolo post-apocalittico che riceve patch come quella inXile chiamata “Save Scummer’s Delight“, che ha ridotto i tempi di caricamento fino al 60 percento, e una che ha potenziato il pappagallo e le galline cyborg. Il prossimo aggiornamento si chiama “Death & Taxes” e porterà Wasteland 3 alla versione 1.3.3. Se hai già finito il gioco e stai cercando di rendere le cose più difficili, questo suona come l’aggiornamento per te. Sta aggiungendo una modalità di morte permanente, il che significa che i membri del tuo gruppo che sanguinano non possono essere riportati da un medico o un comodo picco di nitro bloccato nel loro cuore. Se ogni Ranger del tuo gruppo cade, il gioco è finito. Come spiega inXile: “Questo perché la luce della vita è stata spenta dal partito e le forze del male hanno trionfato. A meno che tu non fossi le forze del male, nel qual caso forse le forze della luce e del bene hanno prevalso quando ti hanno ucciso. ” La morte permanente sarà un’opzione solo per giocatore singolo, poiché avere metà di un gioco cooperativo perdere i propri personaggi e essere ridotto a uno spettatore probabilmente non sarebbe un momento divertente.

Un’altra caratteristica opzionale aumenterà di due punti sia la difficoltà di tutti i test di abilità sia i requisiti delle statistiche per utilizzare gli oggetti, costringendo i personaggi a specializzarsi di più. Alla fine del gioco i miei personaggi ad alta intelligenza avevano abbastanza punti abilità bonus per essere tuttofare, ma questa opzione ti spingerà a concentrarti su una manciata di abilità per ogni personaggio e assicurarti che nessuna di loro raddoppi .

Per renderlo più semplice, verrà aggiunta un’opzione di respec al quartier generale dei Ranger. I tuoi primi due respec saranno gratuiti, ma dopo di che ogni volta che decidi di riqualificarti costerà una tariffa crescente. La versione 1.3.3 introdurrà anche 23 nuove cicatrici, tatuaggi ed elmetti per personalizzare ulteriormente i personaggi e ciò che inXile chiama “un sacco” di miglioramenti e correzioni. Dovrebbe uscire all’inizio di marzo.