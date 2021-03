Minute of Islands ultimo posticipo

Minute of Islands è stato rivelato nell’estate del 2020 come la storia di un tinkerer di nome Mo che vive su una catena di isole piene di strane macchine fatiscenti che devono essere mantenute in funzione per tenere a bada qualche antica minaccia. L’installazione sembra sinistra, ma stranamente adorabile, e il suggerimento che c’è di più in corso di quanto sia immediatamente evidente incuriosisce.

Doveva uscire più tardi quell’anno, il che ovviamente non ha funzionato: è stato un anno difficile per tutti, dopotutto. Nel mese di febbraio l’editore Mixtvision si è invece impegnato a rilasciare il 18 marzo, ma sfortunatamente nemmeno questo accadrà: alludendo alle sfide in corso della pandemia COVID-19, la società ha detto oggi che “i principali problemi tecnici” sono emersi nel round più recente di test, e questo ha affondato il piano di lancio. “Sappiamo tutti (soprattutto dopo un anno di pandemia globale) che le cose non vanno sempre secondo i piani. Per quanto speravamo e intendevamo portare Minute of Islands nei negozi il 18 marzo, alcune importanti questioni dell’ultimo minuto è apparso durante il nostro ultimo ciclo di test “, ha twittato Mixtvision. “Ciò significa che è con il cuore pesante che abbiamo deciso di spingere il rilascio su tutte le piattaforme a una data successiva.”

For now, we’re reluctant to set a fixed new date for the release until all known bugs that could affect your experience are fixed. (2/3) — Minute of Islands (@MinuteofIslands) March 3, 2021

“Anche se ci rammarichiamo molto di dover anticipare la data di uscita di Minute of Islands, siamo convinti che il tempo extra investito sia nel migliore interesse dei giocatori”, ha dichiarato il direttore editoriale di Mixtvision Benjamin Feld in una dichiarazione separata. “Non vediamo l’ora di rilasciare un gioco unico che combina una straordinaria direzione artistica con una narrazione emozionante per un’esperienza di lunga durata”.

Le specifiche sui problemi tecnici che hanno costretto il ritardo non sono state rivelate, ma sembra che siano piuttosto serie: Mixtvision ha detto che una nuova data di rilascio “non può essere fornita al momento“. Per ora, puoi trovare ulteriori informazioni sul gioco su minute-of-islands.com.