Frogwares e Nacon la disputa continua

Una disputa tra lo sviluppatore Frogwares e l’editore Nacon ha portato alla rimozione di The Sinking City da Steam nell’aprile 2020. È tornato su Steam a gennaio a seguito di una sentenza del tribunale francese, ma è stato presto rimosso di nuovo.

A febbraio, The Sinking City è apparso di nuovo su Steam, ma Frogwares ha avvertito i fan di non acquistarlo. Pochi giorni dopo, ha affermato che l’ultima versione di Steam era “crackata e piratata” e ha forzato la sua rimozione con un avviso di rimozione DMCA.

Nacon ora afferma di avere il diritto di rimettere il gioco su Steam Frogwares “aggressivi e pregiudizievoli“. , definendo i recenti commenti di“.

La scorsa notte, lo sviluppatore Frogwares ha compiuto il passo insolito di emettere un avviso di rimozione DMCA contro il proprio gioco, The Sinking City, al fine di forzarne la rimozione da Steam. La mossa è stata l’ultimo passo in una controversia crescente tra Frogwares e l’editore Nacon, iniziata nell’aprile 2020. Oggi, Nacon ha rilasciato una dichiarazione in risposta alla più recente rimozione del gioco da Steam, ripetendo la sua affermazione che è “contrattualmente l’unico distributore esclusivo di The Sinking City su Steam” e che, nonostante le affermazioni di Frogwares, ha pagato allo sviluppatore quanto deve. “In passato, Frogwares si è basata impropriamente sulle accuse riguardanti un mancato pagamento per rifiutare la consegna del gioco su Steam, a quel punto hanno cercato di risolvere il contratto senza successo”, ha detto Nacon. “La Corte d’Appello di Parigi ha ritenuto questa azione” manifestamente illegale “, ordinando la continuazione del contratto e incoraggiando Frogwares ad astenersi ” da qualsiasi azione che impedirebbe tale prosecuzione “.

“In linea con la decisione dei tribunali, Nacon ha ripetutamente e senza successo richiesto che Frogwares rendesse il gioco disponibile su Steam, in caso contrario avrebbe applicato una clausola nel contratto in cui in tal caso, il gioco sarebbe stato adattato da una terza parte. Frogwares ha poi tentato, all’insaputa di Nacon e in violazione dei nostri diritti, di rendere disponibile il gioco su Steam senza menzionare Nacon nella sua qualità di editore. Questa è, quindi, la prova evidente che nessuna impossibilità tecnica impedisce al gioco di essere rimesso in funzione Vapore.”

Quel paragrafo è particolarmente interessante perché suggerisce che gli elementi centrali dell’affermazione di Frogwares – che Nacon ha “adattato” una build diversa del gioco per il rilascio su Steam – sono accurati, ma mette anche in gioco il proprio diritto contrattuale di farlo. Non ho accesso al contratto, ma se così fosse, sarebbe molto utile spiegare perché Nacon era disposto a correre quello che sembrava essere un rischio così sconsiderato per riavere indietro un gioco di due anni su Steam. Per ora, The Sinking City rimane al di fuori di Steam, anche se puoi ancora ritirarlo su Origin, Microsoft Store, Gamesplanet (dove Nacon presumibilmente ha ottenuto la copia che ha messo su Steam) e altrove. Nacon ha detto che si rammarica del conflitto e della rimozione del gioco da Steam, e ha anche avvertito che “si riserva il diritto di intraprendere azioni legali contro Frogwares per i suoi commenti aggressivi e pregiudizievoli”. Ho contattato Nacon per ulteriori informazioni sulla clausola contrattuale che dice che gli concede il diritto di caricare build modificate di The Sinking City su Steam senza l’approvazione di Frogwares, e aggiornerò se riceverò una risposta.