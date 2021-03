Sniper Ghost Warrior Contracts 2: annunciata la data d’uscita, pubblicato il primo gameplay trailer

CI Games ha finalmente annunciato diverse novità legate alla data d’uscita di Sniper Ghost Warrior Contracts 2, titolo che arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X. Ebbene, l’opera videoludica sarà disponibile sul mercato per le piattaforme precedentemente citate dalla giornata del 4 Giugno 2021.

Inoltre, come se non bastasse, per l’occasione è stato pubblicato il primo gameplay trailer della produzione stealth fps, in cui possiamo vedere in azione per la prima volta l’iterazione. Insomma, i fan della serie saranno senz’altro felici di sapere che non dovranno aspettare troppo per mettere le mani su Sniper Ghost Warrior Contracts 2.