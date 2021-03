Castlehold il nuovo gioco firmato 5th Cell

Un nuovo gioco dello studio Scribblenauts 5th Cell ha fatto il suo debutto oggi su Steam Early Access. Chiamato Castlehold, è un “gioco di strategia competitivo” free-to-play ambientato in un mondo creato da una spaccatura nello spazio e nel tempo, dove vichinghi, cowboy, ninja, cyber-soldati e altri combattono per il controllo di un misterioso regno noto come Drift.

Le battaglie a Castlehold si svolgono su piccole mappe esagonali che rappresentano isole alla deriva in un grande mare: da qui il nome del luogo. Gli eserciti vengono assemblati da mazzi di carte digitali, che vengono poi schierati e spostati a turni alternati. La cattura dei villaggi fa guadagnare oro, il che consente di mettere in azione unità più costose e potenti. L’obiettivo finale è conquistare il castello del tuo avversario e quindi rivendicare l’intera isola. I giocatori di Castlehold iniziano con 70 carte soldato sbloccate su 300 in totale e non ci sono restrizioni su come possono essere abbinate in battaglia.

Cinque Capitani unici garantiranno ulteriori abilità speciali alle tue forze: Regent Niles, ad esempio, conferirà +1 Potere a tutte le unità alleate nei Villaggi una volta che avrai guadagnato almeno tre monete d’oro, mentre il Comandante Stone può applicare un debuff alle unità a guardia del castello nemico.

Il focus del gioco è principalmente sul multiplayer: Castlehold supporta le modalità ladder classificata, casual play e “Friend Play”, ma sono disponibili anche un tutorial e avversari IA per aiutare a far funzionare le cose.

5th Cell dice che Castlehold è “semplice da imparare, ma difficile da padroneggiare“, che è un descrittore abbastanza comune per queste cose, ma ho giocato un po ‘con una build pre-rilascio e sembra decisamente adattarsi. I tutorial sono chiari e facili da seguire e la meccanica è abbastanza semplice, ma la corsa facile che mi aspettavo contro l’IA non ha funzionato affatto e mi sono preso a calci in culo molto rapidamente. Potrebbe essere “semplice”, ma devi comunque prestare attenzione. Castlehold non ha ancora una data di rilascio solida, ma 5th Cell si aspetta che rimanga in accesso anticipato per 6-12 mesi e ha anche confermato che rimarrà gratuito anche dopo il rilascio completo. Puoi saperne di più sul gioco su playcastlehold.com e tenerti aggiornato su tutti gli eventi su Discord.