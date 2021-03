Animal Crossing New Horizons: nuovi dettagli sul Giorno di San Patrizio

Animal Crossing New Horizons continua a ricevere contenuti in maniera completamente gratuita, difatti è una delle opere di Nintendo con più successo sul mercato odierno, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Ebbene, abbiamo appreso nel corso delle ultime ore, che l’azienda giapponese svelerà ulteriori dettagli sulle ricompense in arrivo con il Giorno di San Patrizio.

Al momento in cui scriviamo, ci saranno degli oggetti a tema, da quanto si evince dal post pubblicato su Twitter della stessa Nintendo. Insomma, gli sviluppatori hanno deciso di festeggiare il Giorno di San Patrizio con alcune aggiunte decisamente interessamti, dove i giocatori potranno acquistarle senza alcun indugio.

The Shamrock soda, shamrock doorplate, and shamrock rug items will be available from 3/10 to 3/17. One item in the series will be available each day, with selection changing daily. Shamrock day fashion items will also be available at Able Sisters during this time! #ACNH pic.twitter.com/AJpEc7phx5

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 3, 2021