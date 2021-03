Alpha Polaris, in regalo sul portale Steam

Alpha Polaris : A Horror Adventure Game è una interessante Avventura Grafica vecchio stile, con interfaccia Punta & Clicca, sviluppata dalla software house finlandese Turmoil Games, basata sul motore grafico Wintermute Engine e pubblicata una decina di anni fa su piattaforma PC Windows dal publisher Just a Game. La trama di genere fantahorror verte su un laboratorio di ricerca scientifica situato nella freddissima Groenlandia in cui cominciano ad accadere dei fatti strani e misteriosi. Il giocatore, nei panni del biologo norvegese Rune Knudsen dovrà risolvere il mistero per salvare la stazione di ricerca da una minaccia terribile.

L’interessante titolo, pubblicato in edizione DVD retail nell’ormai lontano 24 giugno 2011, è stato da poco rilasciato in forma del tutto gratuita dal portale di distribuzione digitale Steam, e viene regalato per la gioia di tutti gli amanti delle avventure classiche, a patto però che conoscano la lingua di Albione, visto che l’opera non è disponibile con localizzazione in italiano. Il titolo è stato infatti tradotto solamente nelle seguenti lingue, Inglese, Tedesco, Polacco, Russo. Trovate il gioco sul sito al seguente LINK.

Di seguito i requisiti minimi ufficiali comunicati dallo sviluppatore per poter utilizzare il gioco Alpha Polaris : A Horror Adventure Game sul vostro computer: