New Game+ Expo 2021: il recap dell’evento streaming

Come vi avevamo anticipato qualche tempo fa, oggi 4 marzo si è tenuto uno dei primi eventi streaming dedicati al mondo videoludico, il New Game+ Expo, nella sua edizione 2021. Tanti sono stati i publisher che hanno partecipato e mostrato le proprie produzioni all’opera.

The Silver Case 2425, pubblicata da NIS America e Playism, è la collection che arriverà per Switch il 6 luglio, contenente i remake dei giochi d’avventura The Silver Case e The 25th Ward The Silver Case. I preordini sono ora disponibili presso il sito ufficiale del publisher.

Mary Skelter Finale arriverà in occidente questo autunno per PS4 e Switch, come annunciato durante l’evento da Idea Factory International. L’RPG è la conclusione della trilogia Mary Skelter.

Il puzzle-adventure Ever Forward, come annunciato all’evento in questione, vedrà la luce su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Switch il 29 giugno. La produzione è stata inizialmente pubblicata nel 2020 su Steam.

Una grande fetta d’importanza va sicuramente data al titolo della NIS America, Disgaea 6 Defiance of Destiny, saga che può contare su un ottimo numero di fan e che non manca di stupire capitolo dopo capitolo. Durante l’evento, è stata annunciata la data d’uscita occidentale ufficiale, come potete vedere qui.

Anche Azure Striker Gunvolt 3 si è mostrato brevemente con un messaggio dagli sviluppatori, i quali hanno affermato che il lavoro procede bene e che la produzione platform tanto attesa arriverà nel 2022. Inoltre, annunciata l’entrata nel team di Hiroki Miyazawa, game director di Bloodstained Curse of the Moon.

Prinny Presents NIS Classics Volume 1 è la collection degli strategy game di NIS America e vedrà la luce per Nintendo Switch e PC questa estate. Il “pacchetto” include Phantom Brave The Hermuda Triangle Remastered e Soul Nomad & the World Eaters.

Infine, l’evento si chiude con l’annuncio da parte di Inti Creates di Blaster Master Zero III, e arriverà il 29 luglio per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Qui in calce potete trovare il video dell’intera diretta di questo secondo New Game+ Expo. Rimanete con GamesVillage per gli eventi futuri!