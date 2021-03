Diablo II Resurrected supporterà i vecchi salvataggi

Diablo II Resurrected è stato presentato poco tempo fa, mostrando una grafia rinnovata pur mantenendo l’inedelebile stile del titolo originale. Blizzard ha assicurato i fan che la remastered in questione avrà parecchie feature non da poco, tra queste, la possibilità di utilizzare le vecchie mod, ma non solo.

Infatti, durante un’intervista rilasciata a IGN Middle East, il game producer Matthew Cederquist ha dichiarato che i salvataggi dell’iterazione originale potranno essere utilizzati sulla remastered.

Ciò non toglie però che Diablo II Resurrected porterà con sè vari bilanciamenti, assieme a fix per exploit di ogni genere (ad esempio quello del doppio oggetto). C’è da dire però che, portarsi dietro un personaggio di una run compiuta anni e anni fa, sia sicuramente una bellissima notizia per tutti i fan della serie.

Vi ricordiamo che Diablo II Resurrected arriverà entro quest’anno per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e ovviamente PC.