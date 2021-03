Hitman 3: svelata la roadmap di marzo

Hitman 3 è stato tra i primi titoli ad uscire in questo 2021 e IO Interactive, dopo l’ottimo lancio, sta supportando egregiamente la propria creazione della leggendaria saga dell’Agente 47. Per l’appunto, in queste ore è stata svelata la roadmap dei contenuti in arrivo a marzo.

L‘evento stagionale sarà gratuito per tutti i giocatori e, visto il periodo, permetterà a questi di raccogliere uova sparse per il gioco. Non mancheranno decorazioni, graffiti e obiettivi unici. L’evento in questione, inoltre, inizierà il 30 marzo e durerà fino al 12 aprile.

Continuando, i possessori della Deluxe Edition riceveranno la Deluxe Escalation, ispirata da Hitman Codename 47, il titolo da cui tutto ebbe inizio e che donerà la Dart Gun, l’outfit Straitjacket e la cintura annessa.

Due nuovi Contratti, creati da Easy Allies e Eurogamer, saranno aggiunti rispettivamente da Chongquing e Mendoza. Infine, sarà disponibile un nuovo Elusive Target “The Stowaway” con la missione The Lesley Celebration (quest’ultima disponibile già da oggi). Qui sotto l’immagine completa di tutti i dettagli.

Vi ricordiamo che Hitman 3 è disponibile per Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia.