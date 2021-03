Disgaea 6 Defiance of Destiny: svelata la data d’uscita occidentale

Proprio in questo momento, si sta tenendo l’evento streaming New Game+ Expo 2021 e, tra i tanti titoli che si stanno mostrando, quello di NIS America, Disgaea 6 Defiance of Destiny, ha sicuramente un posto speciale per moltissimi fan.

Il titolo tattico RPG, già disponibile in Giappone per PlayStation 4 e Nintendo Switch, ha ora una data d’uscita ufficiale per l’occidente. Si tratta del 29 giugno per Nord America e Europa.

Inoltre, coloro che compreranno Disgaea 6 Defiance of Destiny al lancio, riceveranno 4 personaggi in più, Adell, Rozalin, Girl Laharl e Asagi, con tanto di storie personali, come contenuto bonus.