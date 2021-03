Thunder Force: il trailer della commedia Netflix

Thunder Force è la nuova commedia targata Netflix che debutterà il prossimo 9 aprile direttamente sulla piattaforma digitale. Ed ecco arrivare il primo trailer ufficiale della pellicola che, ora vi mostriamo comodamente in calce alla notizia.

In Thunder Force c’è un mondo terrorizzato dai super-villain, una donna ha sviluppato una maniera per donare i superpoteri alle persone normali. Ma quando la scienziata Emily Stanton accidentalmente conferisce abilità incredibili alla sua migliore amica che non vede da tempo, le due donne devono diventare il primo team di supereroine. Ora, è la Thunder Force a dover combattere i superpotenti Miscreants e salvare Chicago dalle malefatte del Re.

Le protagoniste saranno Melissa McCarthy e Octavia Spencer, affiancati da Jason Bateman, Bobby Cannavale, Pom Klementieff, Melissa Leo, Tyrel Jackson Williams. Ben Falcone dirigerà la pellicola e avrà un ruolo all’interno del film. La pellicola, ricordiamo, arriverà il 9 aprile su Netflix.