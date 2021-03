Minions 2 rimandato al 2022

Minions 2 non arriverà più quest’anno. Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo era previsto per lo scorso anno e la Universal, causa pandemia, ha deciso di rimandarlo a quest’anno ma, con i cinema ancora chiusi, lo studio ha adesso deciso – e comunicato tramite Variety – di rimandare il cartone animato ulteriormente. E per più di un anno. La nuova data di uscita? 1° luglio 2022.

Nel cuore degli anni 70, in un turbinio di capelli cotonati e jeans svasati, Gru sta crescendo in periferia. Fan sfegatato di un super gruppo di cattivi conosciuto come i Malefici 6, Gru escogita un piano per diventare cattivo abbastanza da unirsi ai loro ranghi. Per fortuna può contare sull’aiuto dei suoi fedeli seguaci, i Minions, sempre pronti a scatenare il caos. Unendo le forze, Kevin, Stuart, Bob e Otto—un nuovo Minion con un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere— utilizzano il loro talento per costruire il loro covo insieme a Gru, sperimentando con le loro prime armi e mettendo a segno le loro prime missioni. Quando il leader dei Malefici 6 —il leggendario lottatore Wild Knuckles— viene espulso, Gru si reca ad un colloquio per diventare il nuovo membro del gruppo. Qualcosa va storto (per non dire di peggio), e la situazione va a rotoli quando Gru li supera in astuzia ed improvvisamente si ritrova ad essere il mortale nemico dei più cattivi al mondo. In fuga, Gru chiederà assistenza ad un inaspettato alleato, lo stesso Wild Knuckles, e scoprirà che anche i cattivi a volte hanno bisogno dell’aiuto dei loro amici.

Brulicante dell’umorismo sovversivo che contraddistingue Illumination, di riferimenti alla cultura pop, di emozioni sincere, audace sensibilità musicale ed azione sopra le righe, Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo dà il benvenuto ad un nuovo, entusiasmante cast stellare di voci originali che include Taraji P. Henson nei panni di Belle Bottom, una leader cool e sicura di sé, a cui si uniscono Jean-Claude Van Damme (Jean Clawed), Lucy Lawless (Nunchuck), Dolph Lundgren (Svengeance) e Danny Trejo (Stronghold). Al film partecipano anche Russel Brand nei panni di Dr. Nefario, un aspirante scienziato pazzo, Michelle Yeoh nei panni di Master Chow, un’agopuntrice esperta di Kung Fu, e il premio Oscar® Julie Andrews, che presterà la sua voce all’esasperante ed egocentrica madre di Gru.