Borderlands: Ariana Greenblatt nel cast del film

Borderlands continua a delineare il suo cast ufficiale. The Hollywood Reporter svela che una nuova aggiunta nel cast dell’adattamento cinematografico del videogame: si tratta della giovanissima Ariana Greenblatt, che ha interpretato la piccola Gamora in Avengers: Infinity War. L’attrice interpreterà il personaggio di Tiny Tina, una instabile esperta di esplosivi di soli 13 anni.

Come svelato in precedenza sarà Cate Blanchett ad interpretare la protagonista, Lilith, mentre Kevin Hart sarà il soldato Roland. Tra le altre new entry Jack Black e Jamie Lee Curtis.

Borderlands sarà diretto da Eli Roth mentre la sceneggiatura è stata afidata a Craig Mazin (Chernobyl). La produzione è stata affidata ad Avi Arad e ad Ari Arad, mentre la distribuzione in USA è stata data in mano alla Lionsgate. Il fondatore di Gearbox Randy Pitchford sarà produttore esecutivo del film insieme a Strauss Zelnick di Take-Two Interactive. Il videogame ha venduto più di 66 milioni di copie sin dal suo lancio nel 2009.