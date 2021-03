Space Jam 2: prime foto dal film

Space Jam 2 arriverà, finalmente, quest’anno. Dopo tantissimi anni dal primo capitolo – con Michael B. Jordan – diventato un vero e proprio cult, ecco arrivare il nuovo film, titolato Space Jam: A New Legacy. Oggi, grazie ad Entertainment Weekly, debuttano svariate foto e cover dedicate alla pellicola.

Malcolm D.Lee ha firmato la regia mentre LeBron James sarà il protagonista ufficiale; James e Ryan Coogler saranno i produttori. Nel nuovo film, il campione di pallacanestro si ritroverà nel mondo dei Looney Tunes per giocare una nuova partita di basket in compagnia di Bugs Bunny, Lola Bunny, Duffy Duck, Gatto Silvestro, Titti e tutti gli altri personaggi della scuderia. Nella pellicola vedremo anche tanti camei di personaggi di proprietà Warner come Matrix, i supereroi DC, Mad Max.

Nel cast troveremo anche Don Cheadle e Sonequa Martin-Green. Il film debutterà il prossimo 16 luglio ed arriverà, in contemporanea, nei cinema e sulla piattaforma digitale HBO Max.