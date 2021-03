Future Game Show: annunciata l’edizione 2021, primo appuntamento a marzo

GamesRadar ha deciso di bissare il suo nuovo evento digitale che lo scorso anno fece (in piccola parte) le vedi del cancellato E3 2020, annunciando una nuova edizione del Future Game Show. Quest’anno, come sottolineato dalla testata, lo show sarà diviso in tre parti, con il primo appuntamento fissato proprio per il mese di marzo.

Il Future Game Show 2021 aprirà dunque i battenti il prossimo 25 marzo con la sua Spring Edition, dove per l’occasione verranno mostrati ben 40 giochi nel corso della trasmissione (che vi ricordiamo si terrà esclusivamente in formato digitale). Il pre-show inizierà alle ore 22:45 italiane e vedrà protagonista Daedalic Entertainment, dunque, è lecito aspettarsi aggiornamenti su The Lord of the Rings Gollum (rinviato al 2022).

Alle 23:00 inizierà invece lo show vero e proprio, ricco di trailer, gameplay e moltissime “World Premiere”, per una durata stimata di circa 100 minuti. Ricordiamo che lo scorso anno abbiamo assistito ad una carrellata infinita di titoli proposti e in alcune occasione, anche a trailer/gameplay già proposti in altri eventi. Gli altri eventi del FGS (questo il nome abbreviato) si terranno a giugno e a luglio, ripercorrendo la stessa strada intrapresa lo scorso anno. A questo punto dobbiamo aspettarci anche i probabili annunci degli altri show digitali visti lo scorso anno, ossia il Summer of Gaming e il Play for All, mentre il Summer Game Fest di Geoff Keighley è già stato confermato dal suo creatore.