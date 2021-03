Genshin Impact: terzo titolo mobile di maggior successo

La versione mobile di Genshin Impact di MiHoYo ha generato circa $ 874 milioni durante i primi cinque mesi successivi dal suo lancio ufficiale il 28 settembre 2020, mantenendo un buon inizio della sua strategia multipiattaforma, secondo le stime di Sensor Tower. Il titolo è stato un enorme successo globale, classificandosi come terzo gioco mobile a livello globale su mobile dopo il suo lancio: si trova dietro Honor of Kings e PUBG Mobile di Tencent, che hanno entrambi incassato più di $ 1 miliardo negli ultimi cinque mesi, e sopra i blockbuster Pokémon GO di Niantic e Roblox di Roblox Corporation.

Questo rende Genshin Impact il gioco di ruolo mobile più redditizio in tutto il mondo e finora ha portato una media di circa $ 175 milioni di spesa per i giocatori al mese. La Cina continua a classificarsi come il paese produttore di entrate numero uno per il titolo, con Genshin Impact che ad oggi ha raccolto circa $ 253 milioni dall’App Store locale, rappresentando il 29% della spesa dei giocatori globali: al di fuori della Cina, il gioco ha raccolto poco più di $ 620 milioni, pari al 71% di tutte le entrate. L’App Store rappresenta la maggior parte della spesa dei player globali fino ad oggi, contribuendo con circa $ 521 milioni delle entrate totali, mentre Google Play rappresenta $ 352 milioni delle entrate.

Ottobre 2020 rimane il mese migliore per le entrate di Genshin Impact, quando ha generato quasi $ 234 milioni: altri editori ne prenderanno atto ed è probabile che inizieremo a vedere altri titoli sviluppati in modo simile a Genshin Impact, potenzialmente inaugurando una nuova era di giochi mobili multipiattaforma tecnologicamente avanzati. ll gioco è disponibile per mobile,PC, PlayStation 4 e Play Station 5.