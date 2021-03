Genshin Impact: live stream speciale in arrivo il 6 marzo

Mentre la prossima versione del gioco di Genshin Impact dovrebbe essere lanciata tra un paio di settimane, Hu Tao è appena uscito con persone che chiedono se valga la pena spendere le loro Prismogemme per pullare. Hu Tao è la 77° direttrice delle imprese funebri ed è un altro personaggio Pyro che arriva con i suoi eventi di ricerca presenti nella story line del titolo. Tra le ricerche i fan hanno anche un altro evento di spedizione Vishaps e dove trovarli a cui partecipare a partire dal 5 marzo. Per poter partecipare bisogna avere un minimo di AR 40 ( Adventure Rank o Rango Avventura).

Ma, guardando al futuro, di seguito troverai la data di uscita prevista per il nuovo banner di Venti in arrivo su Genshin Impact dal prossimo aggiornamento: è infatti trapelato un live streaming per l’aggiornamento 1.4 di Genshin Impact. Secondo quanto riferito, questo speciale live stream sarà incentrato sulle novità riguardanti l’aggiornamento 1.4 di Genshin Impact. L’evento si svolgerà avverrà il 6 marzo alle 20:00 CST, con Jean e Venti. Il live stream trapelato è sorprendente poiché presenterà sicuramente (speriamo) il trailer di un nuovo evento che sarà disponibile dalla prossima versione e i programmi speciali di miHoYo verranno generalmente caricati sul loro canale YouTube dopo il trailer ufficiale.

Tuttavia, se il post dell’annuncio fornisce materiale su cui basarsi, è probabile che verrà annunciato un nuovo banner: la data di lancio prevista per il nuovo banner in Genshin Impact è il 17 marzo. Inoltre, il 17 marzo è il giorno in cui MiHoYo dovrebbe lanciare l’aggiornamento 1.4, esattamente sei settimane dopo la versione 1.3, inoltre il banner di Hu Tao termina il 16 marzo. Genshin Impact è al momento disponibile per dispositivi mobile, PC, Play Station 4 e Play Station 5.