Artifact: Valve lo rende free-to play e ne interrompe lo sviluppo

Il gioco di carte Artifact è stato lanciato per PC nel novembre 2018, ma quasi immediatamente ha ricevuto un’accoglienza ampiamente negativa, che si è tradotta in una base di giocatori costantemente bassa. Non molto tempo dopo il suo lancio, Valve ha iniziato il processo di rielaborazione del gioco per risolvere i suoi problemi più grandi, con Artifact 2.0 e i suoi beta test, sembra, tuttavia, che nessuna delle due versioni del gioco sia riuscita a ottenere il tipo di trazione che Valve sperava. In un aggiornamento pubblicato di recente, Valve ha confermato che sta terminando lo sviluppo del gioco e che entrambe le versioni saranno ora rese free-to-play.

Nel comunicato si legge che nonostante le buone vendite iniziali, il numero dei giocatori è diminuito molto e questo è stata la causa di un passaggio dal modello di sviluppo del servizio e dell’aggiornamento pianificato inizialmente, a una rivalutazione completa della meccanica e dell’economia del gioco. Il messaggio continua precisando che dopo un anno e mezzo da quando l’attuale team di Artifact ha iniziato a lavorare sul serio a un riavvio, non sono riusciti a ottenere il numero di giocatori attivi che giustifichi un ulteriore sviluppo del gioco e pertanto la società ha preso la dura decisione di interrompere lo sviluppo della Beta di Artifact 2.0.

Di seguito sono riportate le modifiche apportate sia ad Artifact Classic che a Artifact Foundry:

Classic Artifact:

Il gioco è gratuito per tutti e tutti i giocatori ricevono le carte gratuitamente. Non sarà possibile acquistare pacchetti e le carte comprate dai giocatori attivi sono state convertite in versioni speciali della Collector’s Edition, che rimarranno commerciabili. L’integrazione del Marketplace è stata rimossa dal gioco, e i biglietti per eventi a pagamento sono stati rimossi. I clienti che hanno pagato il gioco guadagneranno comunque pacchetti di carte Collector’s Edition giocando e i giocatori che hanno ottenuto il gioco gratuitamente non li riceveranno.

Foundry Artifact:

Il gioco è gratuito per tutti. I giocatori ottengono carte giocando. Tutte le carte si guadagnano in questo modo e nessuna carta o busta sarà in vendita e le carte non sono commerciabili. Tutta la grafica delle carte finali è ora disponibile nel gioco. Artifact e Artifact 2.0 sono disponibili su PC.