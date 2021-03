The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV: in arrivo il 9 aprile su Switch e PC

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV è il finale della saga di giochi Trails of Cold Steel sviluppato da Nihon Falcom e pubblicato da NIS America. Sebbene Trails of Cold Steel 4 sia ora disponibile su PS4 in Occidente, NIS America ha anche annunciato che il gioco arriverà su Nintendo Switch e PC nel 2021. Ora, sembra che i giocatori abbiano una data precisa per quando queste versioni verranno rilasciate, grazie ad alcuni primi materiali promozionali associati al gioco in Giappone. Sembra che entrambe le versioni di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV usciranno il 9 aprile 2021, cinque mesi dopo l’arrivo del gioco per il pubblico occidentale.

Questa informazione arriva dallo scrittore freelance e dall’insider di giochi Hansuke12 su Twitter, che è stato in grado di trovare due fonti che confermano la data di uscita. Il primo arriva attraverso la stessa NIS America in una chat di Twitch. La seconda fonte proviene da uno screenshot del materiale promozionale per Trails of Cold Steel 4 mostrato durante il New Game + Expo. NIS America ha annunciato che Trails of Cold Steel 4 sarebbe arrivato su Switch all’inizio di quest’anno.

Questa è un’ottima notizia per i giocatori che stavano aspettando di giocare l’ultima entrata nella saga di Trails of Cold Steel sulla loro piattaforma preferita, poiché non dovranno aspettare molto per vedere la conclusione della saga. Per chi non ha familiarità con The Legend of Heroes , si tratta di una serie di titoli JRPG che seguono una storia generale che abbraccia tre archi separati attraverso tempi e paesi diversi. Anche se Trails of Cold Steel 4 conclude l’ arco di Cold Steel, c’è un nuovo JRPG di Trails che lo seguirà che risolverà le questioni in sospeso e creerà l’inizio della seconda metà della trama di The Legend of Heroes , il che significa che c’è ancora molto altro da fare. venire. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 è ora disponibile su PS4. Uscirà il 9 aprile 2021 per PC e Switch.