Frogger in Toy Town: Konami annuncia la Modalità Gara di Resistenza

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che la nuova modalità Gara di Resistenza è disponibile in Frogger in Toy Town, il videogioco esclusivo per piattaforma Apple Arcade. I giocatori potranno sfidarsi nella Gara di Resistenza in una serie infinita di livelli di gioco cercando di rimanere in vita il più a lungo possibile. Questa modalità manterrà alto lo spirito competitivo in quanto i giocatori potranno confrontare i loro punteggi con quelli degli altri giocatori di tutto il mondo. La modalità Gara di Resistenza potrà essere giocata in tre diversi percorsi disponibili: Il Percorso Toy Town, il Percorso Notturno e il Percorso della Festa.

Questi percorsi saranno di due tipi: Lane Stage e Physics Stage. Nel primo caso si tratta dei classici livelli di Frogger in cui i giocatori avanzano e si spostano a sinistra o a destra per evitare gli ostacoli. Nel secondo caso, i giocatori dovranno evitare, o utilizzare sfruttando la fisica, ostacoli durante la raccolta delle gemme per aumentare il punteggio. Le fasi di gioco diventeranno sempre più difficili e sarà necessario prestare la massima attenzione per ottenere un punteggio elevato.

Frogger in Toy Town include ora anche le capsule giocattolo da collezione! I timbri ottenuti nella Gara di Resistenza e le medaglie della Modalità Storia permetteranno di ottenere i gettoni con cui vincere una delle 300 capsule di Toy Town. I giocatori potranno esporre le capsule e i trofei nel Museo, sbloccando tutti i giocattoli e i trofei si potrà vincere il nuovissimo costume Golden Frogger.

Numerosi bonus giornalieri e settimanali stanno per arrivare in Frogger in Toy Town. Una tessera timbri settimanale arriverà con la modalità Gara di Resistenza – I giocatori vinceranno dei Gettoni Giocattolo collezionando i timbri premio assegnati al raggiungimento di determinati punteggi. Ci sarà anche un bonus giornaliero che permetterà di vincere ulteriori Gettoni Giocattolo!

In Frogger in Toy Town, i giocatori sono chiamati a guidare la loro rana, dovendo fronteggiare i numerosi ostacoli e vincere le sfide che si presentano ad ogni livello. Cubi che si rovesciano, libri che cadono e altre insidie, da evitare lungo il cammino, fanno di Frogger in Toy Town un’esperienza unica di azione realizzata con grafiche 3D simpatiche e colorate. Inoltre, i giocatori possono divertirsi con amici e familiari in modalità cooperativa multiplayer per fronteggiare in squadra le sfide che si susseguono.

Sin dalla sua introduzione nel 1981, Frogger è rimasto uno dei classici titoli arcade più amati di sempre. L’ambientazione semplice ma impegnativa richiede ai giocatori di evitare pericoli, come auto in strada, alligatori e serpenti, e riportare a casa in sicurezza le proprie rane. Negli anni il gioco è stato reso disponibile da molte piattaforme e giocato da milioni di fan in tutto il mondo.