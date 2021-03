GTA Online: la Grotti Brioso 300 debutta in autosalone

Durante la fine dello scorso anno era stata data in regalo ai giocatori d GTA Online la Grotti Brioso 300, veicolo compatto ispirato al design della Fiat 500 Abarth. Nelle ultime ore Rockstar ha reso disponibile per l’acquisto l’automobile con la valuta in game.

Come scritto nella news ufficiale:

I progettisti della Grotti hanno sempre saputo che mancava qualcosa, qualcosa di vitale. Le loro auto compatte sembravano perfette: ginocchia al petto, gomiti costretti fuori dai finestrini… eppure, giorno dopo giorno i progettisti tornavano alla lavagna certi che ci fosse ancora qualche nuovo trucco da tentare. Poi, un meraviglioso genio ha sussurrato: “Più piccola”. E la 300 fu.

Se hai perso l’occasione per acquistare la Grotti Brioso 300 durante le feste, questo veicolo supercompatto è ora disponibile all’acquisto da Southern San Andreas Super Autos.

Oltretutto arrivano anche diverse ricompense doppie ed offerte:

Questa settimana, si può infatti risparmiare approfittando di una serie di sconti sulle proprietà e su veicoli di ogni tipo. Potete vedere nel dettaglio sul sito ufficiale.

If you missed the holiday rush to pick up the Grotti Brioso 300, this ultra-compact Compact is now available to purchase from Southern San Andreas Super Autos.

Plus Double Rewards for Air Freight Cargo Sell Missions and more this week in GTA Online: https://t.co/1XUfruMd46 pic.twitter.com/ZXWmOdHpNF

— Rockstar Games (@RockstarGames) March 4, 2021