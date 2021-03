Dead Cells: update 23 disponibile in alpha

A seguito della pubblicazione del nuovo DLC di Dead Cells, Fatal Falls, Evil Empire e Motion Twin hanno ora in serbo per i giocatori un nuovo update. Attualmente, è possibile testarlo in alpha tramite Steam, avrete quindi bisogno di navigare fino alle opzioni “Beta”, dopo aver cliccato sul titolo con il click destro e selezionato “Proprietà”.

L’aggiornamento in questione, il numero 23, aggiunge nuove armi pesanti, la Big Axe, Big Club e Tombstone, tutte in funzione del fattore Sopravvivenza. La Big Axe può concatenare una serie di attacchi, mentre la Big Club può essere caricata per danni aggiuntivi.

La Tombstone invece, si rifà di più ad un aspetto “comico”, per così dire, visto che una volta ucciso un nemico, spunterà una tomba sul punto preciso della morte.

Inoltre, nuove Mutazioni attendono coloro che testeranno l’alpha, come Esecuzione, per eliminare nemici con salute al di sotto del 5% e altri ancora. Per l’intero patch log potete visitare direttamente il blog ufficiale, mentre vi ricordiamo che Dead Cells ha superato ben 3.5 milioni di vendite totali, sicuramente un ottimo risultato per il rougelike.