Baldur’s Gate 3: pubblicato il nuovo hotfix dopo il corposo aggiornamento

Baldur’s Gate 3 ha recentemente ricevuto la più corposa patch sin dal lancio su Steam in Accesso Anticipato. “Nature’s Power” è l’update che ha portato la nuova classe del druido all’interno del titolo, figura sicuramente conosciutissima tra i tantissimi giocatori di D&D e non solo.

Non sono mancati altri problemi che Larian Studios ha tempestivamente risolto con un hotfix pubblicato proprio in queste ore. Tra quei problemi, vi erano dialoghi non funzionanti a dovere, crash casuali e non lungo tutto il titolo e altro concernente il contatto tra la tecnologia PhysX e VRAM.

Qui potete trovare l’intero patch log, mentre vi ricordiamo che assieme alla nuova classe, l’update ha anche aggiunto ulteriori cinematiche, miglioramenti all’illuminazione e alle animazioni all’interno della campagna di Baldur’s Gate 3 e altro ancora.