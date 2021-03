Two Point Hospital: trailer di lancio della Jumbo Edition

Come vi avevamo fatto già sapere, da oggi 5 marzo è disponibile la Jumbo Edition di Two Point Hospital, manageriale ospedaliero sviluppato da Two Point Studios e pubblicato da SEGA. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Questa edizione è disponibile per le versioni console: PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

La Jumbo Edition contiene il gioco base più 4 espansioni e due pack oggetti:

Bigfoot

Isola Pebberley

Incontri ravvicinati

Evviva l’ambiente

Pacchetti oggetti vintage

Mostra d’arte

Come scritto sul pagina ufficiale del gioco nel PlayStation Store:

Unisciti a oltre 3 milioni di giocatori felici e scopri perché Two Point Hospital è un sano fenomeno! Accresci la tua esperienza di costruttore di ospedali con le quattro enormi espansioni e i due DLC aggiuntivi compresi nella straordinaria Jumbo Edition del gioco, STRABORDANTE DI CONTENUTI!

Il pacchetto più conveniente di sempre! Strapieno di nuovi contenuti che faranno impazzire sia i giocatori esperti che i nuovi! Contiene gioco base + espansioni premium + due pacchetti oggetti. Esplora la vasta Contea di Two Point, con 27 ospedali in varie ambientazioni – dalle terre innevate del DLC Bigfoot ai climi tropicali dell’isola Pebberley. Contiene più di 189 malattie bizzarre, una vasta gamma di macchinari terapeutici unici e tantissimi oggetti con cui arredare i tuoi ospedali!

Contiene: espansioni complete Bigfoot, Isola Pebberley, Incontri ravvicinati ed Evviva l’ambiente, più pacchetti oggetti vintage e mostra d’arte.