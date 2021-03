Trials of Cold Steel IV: svelata la data d’uscita per PC

Durante il recente evento New Game+ Expo 2021, NIS America ha svelato, con un annuncio a sorpresa, che The Legends of Heroes Trials of Cold Steel IV sarà disponibile per PC a partire dal 9 aprile. La pagina Steam è stata aggiornata per l’occasione, così da mostrare la nuova data ufficiale.

Il quarto capitolo prende luogo esattamente dopo gli avvenimenti del terzo. I Classe VII devono unirsi per salvare Rean Schwarzer e gli eroi dalla precedente iterazione come Estelle, Joshua e Lloyd arriveranno in loro aiuto. In termini di gameplay, i giocatori potranno aspettarsi il ritorno del sistema Order assieme alle Arti Perdute da Trails of Cold Steel II.

Attualmente, Trials of Cold Steel IV è disponibile per PS4 (qui la nostra recensione). Infine, sappiate che Falcom sta lavorando a The Legend of Heroes Kuro no Kiseki, ambientato a Calvard con un cast completamente rinnovato.