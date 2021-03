Ghost of Tsushima: i creatori riconosciuti come ambasciatori del turismo a vita

Ghost of Tsushima non sarebbe stato l’ottimo titolo che attualmente è se non fosse stato per la scelta della sua ambientazione, ovvero l’omonima isola. Sebbene lontano dall’essere “storicamente accurato” la produzione targata Sucker Punch ha ben trattato l’arte, il design e l’esplorazione, tanto da brillare di luce propria, utilizzando inoltre l’atmosfera, la storia e la cultura giapponese per creare qualcosa di assolutamente unico.

Proprio per tutti questi fattori e per aver diffuso “il nome e la storia” dell’isola a milioni di persone in giro per il mondo, il game director Nate Fox e il creative director Jason Connell saranno onorati di sapere che son stati eletti ad ambasciatori del turismo a vita.

I due riceveranno inoltre lettere di apprezzamento, mentre la città di Tsushima, a Nagasaki, collaborerà con PlayStation per metter su una campagna turistica ispirata dal gioco stesso. Hiroki Hitakatsu, sindaco di Tsushima ha dichiarato che i due creatori hanno diffuso il nome e la storia di Tsushima al mondo intero in un modo assolutamente magnifico.

Ghost of Tsushima è attualmente disponibile su PS4 ed è giocabile su PS5 tramite retrocompatibilità con significativi miglioramenti. Sapevate della ricerca di personale da parte di Sucker Punch per un nuovo e non annunciato progetto?