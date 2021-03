Take Two: il CEO parla dell’aumento dei prezzi dei giochi per next-gen

L’avvento della next generation delle console, con l’arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X e S lo scorso novembre 2020, ha portato con sé tantissimo entusiasmo da parte dei giocatori, ma anche qualche piccola brutta sorpresa. Alcune aziende hanno infatti cominciato ad alzare i prezzi dei loro titoli, con impennate che hanno raggiunto la soglia di 80 € la copia per i titoli nativi next-gen. Questo per esempio è stato il caso di NBA 2K21, di 2K Games, la cui versione PS5 e Xbox Series è uscita sul mercato proprio a 80 €. Ma in favore di questo aumento dei prezzi ha parlato il CEO di Take Two Interactive, Strauss Zelnick.

Parlando alla conferenza Media & Telecomunicazioni di Morgan Stanley Technology, Zelnick ha dichiarato che crede che i consumatori fossero pronti a questo rincaro dei prezzi, soprattutto perché non ce n’era uno da molto tempo e seconda poi perché era stato largamente annunciato sia da Sony (riguardo ai suoi titoli first party) che da Microsoft, ben prima dell’uscita delle nuove console. Queste le parole del CEO di Take Two, raccolte da Tweaktown:

“Dal punto di vista dei prezzi, abbiamo annunciato un prezzo di 70 dollari [80 euro N.d.R.] per NBA 2K21. Il nostro punto di vista è che offriamo una straordinaria quantità di esperienze tutte molto replicabili. L’ultima volta che c’è stato un aumento generalizzato è stato nel 2005-2006. Quindi pensiamo che i consumatori fossero pronti per questo.

La nostra visione è sempre quella di dare un valore maggiore del prezzo che facciamo pagare, per essere sicuri che sia l’esperienza, che il pagamento richiesto per l’esperienza siano positivi per i consumatori. Tutti sappiamo per esperienza che, anche se si è amato un tipo d’esperienza, se sentiamo di aver pagato troppo, questo rovina tutto, e non vogliamo replicarla. Se si va in un bel ristorante e si vive una bella esperienza mangiando bene, ma il conto è il doppio di quanto si pensa dovrebbe essere, non si tornerà mai” Vogliamo sempre che i consumatori sentano che stanno ricevendo molto più di quello che chiediamo loro. E questo è vero anche per le spese ricorrenti. Siamo qui per attivare e per attirare i consumatori, e se riusciamo a farlo, la monetizzazione verrà da sé”

La maggior parte dei titoli a mantenuto il suo prezzo classico di 69.99 €, ma si tratta ancora di giochi cross gen, mentre dovremo abituarci a vedere sempre più spesso un cartellino del prezzo un po’ più salato per i titoli esclusivi next-gen.