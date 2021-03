Destiny 2: Trials of Osiris ancora non disponibile!

Pochi giorni fa vi avevamo parlato della sospensione di Trials of Osiris, la modalità PvP di Destiny 2, poiché era stato individuato una sorta di piccolo bug che permetteva ai giocatori di ottenere una serie di vittorie perfette senza subire nessun tipo di danno, potenziandosi enormenete nel processo. Questa falla nel sistema era venuta alla luce e la community aveva cominciato a utilizzarla, truccando, di fatto, l’andamento dell’interà modalità. Per questo era arrivata la decisione della casa di sviluppo di sospendere le attività per poter correggere quest’errore.

Nell’ultimo aggiornamento settimanale su Destiny 2, Bungie ha confermato che Trials of Osiris continuerà a non essere disponibile, mentre la casa di sviluppo continua a lavorare sul problema, anche se non è chiaro il modo in cui intendano risolverlo. Un’altra problematica che dovrebbe essere risolta entro il 16 marzo, quando inizierà il Grandmaster Nightfalls, era quella che consentiva fino a 12 giocatori in un’unica attività. Ad ogni modo sembra che questa non sia più una priorità per la software house:

“Abbiamo visto tutto l’hype per i raid da 12 giocatori e siamo felici che vi stiate divertendo. Non stiamo correndo per risolvere la cose e va benissimo se volete provarla e divertirvi un po’. Tenete soltanto a mente che non avevamo creato queste attività pensando che arrivasse una macchina da clown piena di Guardiani, quindi potreste notare qualche stranezza”



Vi ricordiamo che Destiny 2 è attualmente nel bel mezzo della Stagione dei Prescelti, che ha aggiunto al gioco nuove attività sui campi di battaglia, la missione Presagio e tanto altro ancora. Il 30 marzo inoltre arriverà un nuovo strike da non perdere, Terreni di Prova. Per rimanere informati su tutte le novità, continuate a seguirci!