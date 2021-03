Demon Slayer: arriva un premio per Koyoharu Gotoge

Il successo di Demon Slayer nel corso del 2020 e in questo primi mesi del 2021 è stato travolgente. Dopo l’uscita dell’anime targato Ufotable (la cui seconda stagione è stata annunciata), l’opera di Koyoharu Gotoge ha spopolato in patria, raggiungendo record di vendita impressionanti, e il film Mugen Train è diventato il maggior incasso nella storia del botteghino nipponico.

Un anno trionfale per l’autrice, che continua a mietere successi anche tra i più alti membri del governo giapponese. Stando a quanto riportato dal sito giapponese Sankei, Gotoge avrebbe vinto il New Artist Award, un premio dedicato ai migliri artisti emergenti e conferito dal Ministero per l’Educazione, la Cultura, lo Sport, la Scienza e la Tecnologia del Giappone. Questi i commenti che hanno accompagnato il premio:

Si tratta di un riconoscimento uficiale che fa seguito all’apprezzamento già dimostrato dal governo del paese del Sol Levante in occasione dell’uscita del film Demon Slayer Mugen Train, che avrebbe avuto un effetto trainante sull’industria cinematografica nipponica.

Oltre alle istituzioni giapponesi, il lavoro della Gotoge ha già ricevuto i complimenti di veri e propri mostri sacri del mondo manga e anime, come Eiichiro Oda, il padre di One Piece e Yoshiyuki Tomino, autore della prima storica serie di Mobile Suit Gundam.

Koyoharu Gotouge has won the New Artist Award from the Minister of Education, Culture, Sports, Science, and Technology thanks to their work, Kimetsu no Yaiba.https://t.co/DSYovSnRf6

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 3, 2021