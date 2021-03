My Hero Academia: arriva il sondaggio sul miglior combattimento

Con l’avvicinarsi del 27 marzo 2021 si fa più prossima anche la data d’esordio della quinta stagione di My Hero Academia. L’anime, tratto dal celebrato manga shonen di Kohei Horikoshi, sta generando un hype pazzesco tra i fan, che hanno bisogno di ingannare l’attesa prima di tornare a tuffarsi nelle avventure di Deku e dei suoi compagni della 1-A (che, nel primo arco narrativo della nuova stagione, vedremo impegnati nell’Addestramento Congiunto con gli alunni della 1-B).

Per questo motivo, e in occasione del quinto anniversario della serie, attraverso il profilo Twitter ufficiale dell’anime, è stato indetto un sondaggio per votare quale sia il miglior combattimento mai visto finora nella serie. E dal momento che l’opera di Horikoshi è stata davvero piena di scontri, i fan avranno davvero l’imbarazzo della scelta.

Infatti, oltre ai noti duelli di Izuku contro villain del calibro di Gentle Criminal, Muscular o di Overhaul, o addirittura contro i suoi compagni di classe Bakugo e Todoroki, bisognerà anche considerare gli scontri di Mirio Togata con Overhaul o dello stesso All Might, che ha saputo regalare momenti di grande adrenalina agli appassionati, soprattutto durante il suo scontro con il Nomu che ha attaccato il liceo Yuei, o quello definitivo contro All For One. Un numero di combattimenti che sale ancora se si considerano anche i due film tratti da My Hero Academia, Two Heroes e Heroes Rising, dove abbiamo la possibilità di vedere Deku combattere in un caso al fianco di All Might e nell’altro insieme al suo amico/nemico Bakugo. Di certo comunque non si può dire che il risultato di questo sondaggio sia già scritto.

In attesa di assistere a nuovi, emozionanti scontri nella prossima stagione dunque, vedremo quale sia stato il più amato delle prime quattro. Vi ricordiamo inoltre che My Hero Academia non si fermerà con l’anime che farà il suo esordio a marzo: per l’estate del 2021 è previsto il debutto, in Giappone, del terzo film ispirato al manga di Horikoshi, su cui nuove informazioni dovrebbero arrivare a breve. Dunque, per tutte le novità non dovete fare altro che continuare a seguirci qui, su Gamesvillage.it!