Shaman King: confermato l’arrivo su Netflix!

Tra le uscite più attese del 2021 in ambito anime c’è sicuramente Shaman King, reboot della serie del 2001 ispirata al manga di Hiroyuki Takei. Dopo le difficoltà incontrate dal primo adattamento anime della serie infatti, si cercherà di rendere giustizia all’opera di Takei a distanza di vent’anni, con un nuovo adattamento che promette scintille.

Un adattamente che è pronto anche ad arrivare su Netflix! Il colosso dello streaming ha infatti rilasciato un nuovo trailer (che potete apprezzare in calce all’articolo) che conferma l’arrivo del reboot sulla piattaforma, anche se sicuramente bisognerà aspettare un po’ più a lungo del previsto. Se infatti il reboot di Shaman King è atteso all’esordio in Giappone nell’aprile 2021, Netflix non ha ancora segnalato una data precisa per l’uscita dell’opera negli altri territori, e anche se in Nord America si assicura che arriverà entro il 2021, una data più specifica non è ancora stata indicata.

La nuova serie di Shaman King, prodotta dallo studio d’animazione Bridge (lo stesso di Fairy Tail) avrà la regia di Joji Furuta (The Seven Deadly Sins) e vedrà una lunga serie di ritorni nel cast delle voci (che si affiancheranno comunque a qualche novità). A curare la opening e la ending dell’anime, proprio come vent’anni fa, tornerà anche Megumi Hayashibara (anche se i fan italiani spereranno sicuramente in un revival della storica sigla cantata da Marco Masini).

E dunque, siete pronti al ritorno di Yoh e ad affrontare di nuovo lo Shaman Fight? Questa volta la conclusione arriverà di sicuro! Per tutte le novità su Shaman King continuate a seguirci su Gamesvillage.it!