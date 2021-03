Hellsing: arriva il live-action firmato Amazon!

Era il lontano 1997 quando, sulle pagine della rivista Young King Ours di Shonengahosha, Kouta Hirano iniziava la serializzazione del suo capolavoro: Hellsing. L’oscuro e sanguinoso manga avrebbe generato, negli anni seguenti, due adattamenti anime, il primo, con una trama divergente rispetto a quella dell’opera cartacea, nel 2001, il secondo, Hellsing Ultimate, andato in onda tra il 2006 e il 2012 in Giappone e attualmente disponibile anche su Netflix.

Ora sembra che la serie di Hirano sia pronta a diventare un live-action. Come riportato dal sito Deadline infatti, l’adattamento del manga verrà prodotto da Amazon Studios con una sceneggiatura firmata dal celebre Derek Kolstad, autore dei film della serie di John Wick e produttore esecutivo della serie Marvel Falcon and the Winter Soldier.

Tra gli altri nomi hollywoodiani accostati al progetto ci sarebbero quelli di Brian Kavanaugh-Jones (Insidious, Bad Education), Fred Berger (La La Land), Reuben Liber (Linewatch), Jason Lust (Whip Hit, Peter Rabbit) e Mike Callaghan (6 Bullets).

Prepariamoci dunque al ritorno in scena, in una veste del tutto nuova del vampiro Alucard, fedele servitore di Sir Integra Hellsing, la donna a capo dei Cavalieri Reali dell’Ordine Protestante, una congregazione fondata da Abraham Van Helsing per combattere il Male e il sovrannaturale. Nel corso della trama Alucard si scontrerà con ghoul e vampiri sempre più forti, oltre che con lo straordinario esorcista Alexander Anderson, agente dell’Iscariota, la XIII divisione segreta del Vaticano, fino alla definitiva guerra contro Millennium, il temibile gruppo di vampiri nazisti che ha il piano di invadere l’Inghilterra.

Un live-action, insomma, che non vediamo l’ora di poter ammirare!