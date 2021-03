Brawl Stars: nuovo brawler nel Cammino dei Trofei

Nell’episodio di Brawl Talk pubblicato poco fa, Supercell, con Dani e Frank, hanno mostrato le novità in arrivo su Brawl Stars.

Nello specifico, è stato annunciato un nuovo eroe ottenibile gratuitamente nel cammino dei trofei, Stu, una challenge per una skin e una nuova modalità competitiva. Il nuovo brawler si chiama Stu, e sarà sbloccabile quando si arriverà a 10.000 trofei.

Stu è un robot per i crash test, che testa le attrazioni allo Starr Park. Come attacco principale spara dei fuochi d’artificio dalle dita, e carica la sua super con un solo colpo andato a segno. La super gli fa fare uno scatto in avanti, lasciando una scia di fuoco alle sue spalle. Arriverà con una skin dal nome “Superstar”.

Successivamente è stata mostrata la nuova challenge in Brawl Ball. Completando la sfida si ottiene la skin a tema Paris Saint Germain di Dynamike. Per completarla bisognerà vincere 9 partite senza però perderne 4. Se se ne perderanno 4, si potranno acquistare ulteriori tentativi, ma solo tramite le gemme.

Per quanto riguarda la parte competitiva, invece, Power Play verrà sostituito dalla Power League. Non ci sono trofei, ma 19 diversi Power League Ranks, che partono da Bronzo 1 fino ad arrivare a Master. Giocando in solo, il matchmaking accoppierà solo altri giocatori in solo; giocando in team da 3, si abbinerà solo a team da 3 giocatori. Una volta entrati nel matchmaking, mappa e modalità saranno scelte casualmente, e per ottenere la vittoria bisognerà prevalere al meglio delle 3 sfide. Dopodiché c’è la fase di pick e ban dei brawler.

Lasciandovi al filmato del brawl talk qui sotto, vi ricordiamo che al momento si sta giocando la stagione 5 di Brawl Stars, “La Starr Force”.